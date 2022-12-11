Губернатор Курской области объявил о запрете продажи и запуска фейерверков

Продажу и запуск праздничных фейерверков в Курской области запретят. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, решение принято с целью обеспечить безопасность и спокойствие жителей области. Запрет на использование пиротехники вступит в силу с 12 декабря и продлится до конца января. Следить за исполнением закона будут органы местного самоуправления и федеральные структуры.
Старовойт в своем Telegram-канале выразил надежду, что куряне с пониманием и ответственностью отнесутся к запрету. Он также напомнил, что в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности.