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Губернатор Курской области объявил о запрете продажи и запуска фейерверков

Общество
Губернатор Курской области объявил о запрете продажи и запуска фейерверков

Продажу и запуск праздничных фейерверков в Курской области запретят. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, решение принято с целью обеспечить безопасность и спокойствие жителей области. Запрет на использование пиротехники вступит в силу с 12 декабря и продлится до конца января. Следить за исполнением закона будут органы местного самоуправления и федеральные структуры.

Старовойт в своем Telegram-канале выразил надежду, что куряне с пониманием и ответственностью отнесутся к запрету. Он также напомнил, что в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности.

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