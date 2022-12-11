Baijiahao: Путин готов задать Западу трепку за введение потолка цен на российскую нефть

Президент РФ Владимир Путин планирует задать Западу трепку за введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявили журналисты китайского издания Baijiahao.
Данная инициатива США и их партнеров предполагает ослабление РФ. Однако, по словам аналитиков, Москва подготовила план ответных действий, передает «ПолитРоссия». Китайские обозреватели полагают, что Путин намерен объявить об отказе поставлять нефть странам, поддержавшим ограничение цен на энергоресурс.
Напомним, данный проект начал действие 5 декабря. Западные страны условились установить ограничение на стоимость нефти из РФ на уровне 60 долларов за баррель.