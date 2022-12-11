Baijiahao: Путин готов задать Западу трепку за введение потолка цен на российскую нефть

Данная инициатива США и их партнеров предполагает ослабление РФ. Однако, по словам аналитиков, Москва подготовила план ответных действий, передает «ПолитРоссия». Китайские обозреватели полагают, что Путин намерен объявить об отказе поставлять нефть странам, поддержавшим ограничение цен на энергоресурс.