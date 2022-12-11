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Украинский посол Макеев потребовал от Германии «быстрее» поставить оружие Киеву

Армия
Украинский посол Макеев потребовал от Германии «быстрее» поставить оружие Киеву

Власти Германии должны ускорить отправку вооружения Киеву. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Он напомнил правительству Германии о недостаточно оперативных поставках ЗРК IRIS-T. Макеева отметил, что их Украина ждала комплексы еще в марте, но до сих пор их не получила.

«Я хочу, чтобы Германия быстрее поставляла Украине вооружения», — приводит слова украинского посла издание WELT.

Ранее в РФ неоднократно призывали западные страны перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, так как это может спровоцировать негативные последствия.

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