Украинский посол Макеев потребовал от Германии «быстрее» поставить оружие Киеву

Власти Германии должны ускорить отправку вооружения Киеву. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.
Он напомнил правительству Германии о недостаточно оперативных поставках ЗРК IRIS-T. Макеева отметил, что их Украина ждала комплексы еще в марте, но до сих пор их не получила.
«Я хочу, чтобы Германия быстрее поставляла Украине вооружения», — приводит слова украинского посла издание WELT.
Ранее в РФ неоднократно призывали западные страны перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы, так как это может спровоцировать негативные последствия.