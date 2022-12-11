С Новым Годом!

Власти Белгородской области отказались от закупки новогодних украшений

Общество
Власти Белгородской области отказались от закупки новогодних украшений

Правительство Белгородской области отменило закупку новогодних украшений. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что власти региона не намерены отменять новогодние праздники. Однако для подготовки улиц к Новому году будут использоваться старые украшения. По словам Гладкова, все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые украшения, были отменены.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 70% жителей России выступают за праздничное украшение городов на Новый год. За полный отказ от украшений высказались лишь 12% респондентов.

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