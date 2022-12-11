Власти Белгородской области отказались от закупки новогодних украшений

Губернатор подчеркнул, что власти региона не намерены отменять новогодние праздники. Однако для подготовки улиц к Новому году будут использоваться старые украшения. По словам Гладкова, все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые украшения, были отменены.