Власти Белгородской области отказались от закупки новогодних украшений

Правительство Белгородской области отменило закупку новогодних украшений. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор подчеркнул, что власти региона не намерены отменять новогодние праздники. Однако для подготовки улиц к Новому году будут использоваться старые украшения. По словам Гладкова, все муниципальные и областные закупки, в рамках которых планировалось приобрести новые украшения, были отменены.
Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 70% жителей России выступают за праздничное украшение городов на Новый год. За полный отказ от украшений высказались лишь 12% респондентов.