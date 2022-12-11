Магомед Анкалаев возмутился судейским решением после боя с Блаховичем во время UFC 282

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог объяснить решение судейской коллегии по итогам титульного противостояния с поляком Яном Блаховичем в формате турнира UFC 282.
Поединок завершился вничью, однако россиянин на протяжении последних раундов был заметно сильнее своего оппонента. Сам Анкалаев не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать результаты боя.
«Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс», — заявил Анакалаев.
Стоит отметить, что Блахович, подводя итоги противостояния, призвал судей поменять свое решение и отдать победу россиянину. Фанаты встретили слова поляка аплодисментами.