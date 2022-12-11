Замглаву Европарламента отстранили от должности из-за коррупции

На фоне этого в Брюсселе прошли рейды, во время которых представители бельгийской прокуратуры изъяли больше 600 тыс. евро наличными (около 39 млн рублей) в домах Кайли и ее сообщников. Местные СМИ сообщили, что в доме бывшего замглавы Европарламента силовики обнаружили несколько сумок, набитых деньгами.