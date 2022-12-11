Замглаву Европарламента отстранили от должности из-за коррупции

Полномочия заместителя главы Европейского парламента Евы Кайли приостановлены из-за громкого коррупционного дела. Ранее правоохранители задержали ее вместе с тремя подельниками — главой Международной конфедерации профсоюзов Лукой Висентинипо и экс‑депутатом Европарламента от фракции социалистов Пьер‑Антонио — по подозрению в организации коррупционных схем и отмывания денег в Катаре.
На фоне этого в Брюсселе прошли рейды, во время которых представители бельгийской прокуратуры изъяли больше 600 тыс. евро наличными (около 39 млн рублей) в домах Кайли и ее сообщников. Местные СМИ сообщили, что в доме бывшего замглавы Европарламента силовики обнаружили несколько сумок, набитых деньгами.
Глава Европарламента Роберта Метсола в связи с этим выступила со специальным обращением:
«В свете судебных расследований, проводящихся в настоящее время бельгийскими властями, председатель Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли как вице-президенту Европарламента».
Ева Кайли — телеведущая и одна из 14 вице-президентов Европарламента. Следователи подозревают, что она вместе с сообщниками получила взятку от властей Катара — последние требовали, чтобы Кайли «повлияла» на политику Европейского парламента.
В Катаре подобные обвинения отвергают. Представитель правительства заявил France 24, что такие подозрения являются «серьезной дезинформацией».
«Страна действует в полном соответствии с международными законами и правилами», — подчеркнул собеседник телеканала.
Ранее СМИ сообщали о том, что сербские болельщики облачились в цвета сборной России перед решающим матчем с командой Швейцарии на чемпионате мира по футболу в Катаре.