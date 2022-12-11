Политолог Стариков: в интересах НАТО превратить украинский конфликт в североосетинский

Он подчеркнул, что сегодня Москве противостоит весь блок Североатлантического альянса, используя Киев лишь в качестве инструмента. По словам эксперта, в НАТО руководствуются примерами конфликтов в Северной Осетии, Южной Корее, Пакистане, которые все время находятся на грани войны, передает «Украина.ру».