НАТО не рассматривает вариант усиления Украины до той стадии, когда она сможет одержать победу в конфликте. Странам Запада нужно затяжное противостояние с Россией, сказал политолог Николай Стариков.
Он подчеркнул, что сегодня Москве противостоит весь блок Североатлантического альянса, используя Киев лишь в качестве инструмента. По словам эксперта, в НАТО руководствуются примерами конфликтов в Северной Осетии, Южной Корее, Пакистане, которые все время находятся на грани войны, передает «Украина.ру».
«Киевский режим хотел бы победить, сохраниться, расшириться, выслужиться, а Западу нужна долгая конфликтная ситуация, нужна замороженная война, которая то переходит в кровавую фазу, то опять замораживается», — констатировал аналитик.
Ранее российский президент Владимир Путин обвинил США в агрессивном расширении НАТО на восток.