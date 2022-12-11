MW: российские истребители Су-35 станут бесценным активом для ВВС Ирана

ВВС Ирана изучают возможность покупки у России истребителей Су-35, которые обладают уникальным опытом участия в боевых действиях, пишет Military Watch.
В публикации говорится, что в распоряжении иранских военных окажется очень ценный актив, если сделка с Москвой состоится. Подчеркивается, что Су-35 имеет впечатляющие характеристики. Кроме того, этот истребитель сбил больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны, передает «ПолитРоссия».
«Считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — сказано в статье.
Эксперты убеждены, что Су-35 станет бесценным активом для иранских ВВС. Этот самолет позволит повысить обороноспособность страны.