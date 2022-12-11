MW: российские истребители Су-35 станут бесценным активом для ВВС Ирана

В публикации говорится, что в распоряжении иранских военных окажется очень ценный актив, если сделка с Москвой состоится. Подчеркивается, что Су-35 имеет впечатляющие характеристики. Кроме того, этот истребитель сбил больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны, передает «ПолитРоссия».