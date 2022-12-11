Медведев рассказал о наращивании производства наиболее мощных средств поражения

Враги Москвы, находящиеся в разных частях света, принуждают Россию наращивать производство наиболее мощных средств поражения. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня недруги находятся не только в Европе, но и в Северной Америке, Австралии и Японии. По этой причине Москва была вынуждена увеличить производство оружия. Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, которое базируется на новых принципах.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что многие из российских военных комплексов, в число которых входят и ядерные, не имеют аналогов в мире.