Премьер Абхазии Анкваб: Сухум следит за попытками Тбилиси открыть «второй фронт» против РФ

Сухум постоянно находится «начеку» в отношении Грузии. Об этом сказал глава абхазского кабинета министров Александр Анкваб.
По его словам, особая чуткость необходима из-за намерений некоторых европейских стран открыть на территории Грузии «второй фронт» против Москвы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт», — подчеркнул Анкваб.
Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев сказал, что Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения, так как ее враги находятся не только в Киеве, но и в Европе.