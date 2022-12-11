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США не разрешили дипломатам из России почтить память советских летчиков на Аляске

Общество
США не разрешили дипломатам из России почтить память советских летчиков на Аляске

Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске.

Соответствующее решение Госдепартамент США так и не объяснил. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

По ее словам, представители посольства хотели почтить память советских военнослужащих, посетив национальное кладбище Форт-Ричардсон. Они планировали преклонить колено перед могилами летчиков и моряков, которые героически погибли на Аляске в 1942-1945 годах, однако попытки добиться допуска к мемориалам не увенчались успехом.

И хотя Россия направила ноту протеста, США проигнорировали ее. Шумова подчеркнула, что для посещения военной базы требуется отдельное разрешение, и раньше его беспрепятственно давали российским журналистам и дипломатам, пишет ТАСС.

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