США не разрешили дипломатам из России почтить память советских летчиков на Аляске

Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске.
Соответствующее решение Госдепартамент США так и не объяснил. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.
По ее словам, представители посольства хотели почтить память советских военнослужащих, посетив национальное кладбище Форт-Ричардсон. Они планировали преклонить колено перед могилами летчиков и моряков, которые героически погибли на Аляске в 1942-1945 годах, однако попытки добиться допуска к мемориалам не увенчались успехом.
И хотя Россия направила ноту протеста, США проигнорировали ее. Шумова подчеркнула, что для посещения военной базы требуется отдельное разрешение, и раньше его беспрепятственно давали российским журналистам и дипломатам, пишет ТАСС.