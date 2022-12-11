США не разрешили дипломатам из России почтить память советских летчиков на Аляске

По ее словам, представители посольства хотели почтить память советских военнослужащих, посетив национальное кладбище Форт-Ричардсон. Они планировали преклонить колено перед могилами летчиков и моряков, которые героически погибли на Аляске в 1942-1945 годах, однако попытки добиться допуска к мемориалам не увенчались успехом.