Полковник Киселев заявил о прибытии «черных трансплантологов» в Донбасс

По его словам, «черные трансплантологи» действуют на Украине с 2014 года. Они изымают органы погибших и раненых украинских военнослужащих. В настоящее время ВСУ несут «колоссальные потери» под Артемовском, что и стало причиной появления трансплантологов на данном участке, передает РИА Новости.