Под Артемовском в ДНР была обнаружена группа «черных трансплантологов». Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
По его словам, «черные трансплантологи» действуют на Украине с 2014 года. Они изымают органы погибших и раненых украинских военнослужащих. В настоящее время ВСУ несут «колоссальные потери» под Артемовском, что и стало причиной появления трансплантологов на данном участке, передает РИА Новости.
Стоит отметить, что на Артемовском направлении действуют бойцы ЧВК «Вагнер», что привело к увеличению потерь в рядах ВСУ. На протяжении последних месяцев киевский режим перебрасывал подкрепление и военную технику на этот участок фронта, всеми силами стараясь предотвратить продвижение союзных сил в Донбассе.