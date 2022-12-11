Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности ВСУ обстреливать территорию России

Украинские войска готовы в дальнейшем наносить удары по территории России. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что если российская армия продолжит поражать объекты критической инфраструктуры Украины, то Киев готов дать ответ.
«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сообщил Данилов.
Напомним, ранее бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что украинские националисты с конца июня нанесли 185 ударов из РСЗО HIMARS по гражданским объектам в ЛДНР.