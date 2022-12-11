Вучич поставил под сомнение доверие к ФРГ после слов Меркель о Минских соглашениях

Высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу Минских соглашений свидетельствует о том, что Берлину доверять не стоит. Такое мнение высказал глава Сербии Александр Вучич.
Ранее немецкий политик сказала, что соответствующие соглашения были подписаны лишь для того, чтобы позволить Киеву выиграть время. По ее словам, без этих документов Североатлантический альянс вряд ли бы смог помочь Украине так, как он это делает сейчас.
«Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал – кому нельзя верить», — сказал Вучич.
Напомним, что 10 декабря в Австрии прошли митинги против антироссийских санкций Евросоюза. Протестанты потребовали отмены ограничительных мер и скорейшего начала переговоров по Украине.