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Читателей Daily Mail возмутили слова генсека НАТО о возможном конфликте с Россией

Армия
Читателей Daily Mail возмутили слова генсека НАТО о возможном конфликте с Россией

Читатели Daily Mail бурно отреагировали на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в открытое противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом.

Британцев возмутило заявление главы военно-политического блока. Некоторые пользователи называли Столтенберга «идиотом, несущим чушь». Один из читателей отметил, что генсек НАТО является марионеточной фигурой.

«Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение», — написал один из британцев.

Некоторые читатели подчеркивали, что в конфликте с Россией заинтересованы глобалисты. При этом события на Украине для них являются способом заработать больше денег с помощью отмывания направляемых Киеву финансовых средств.

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