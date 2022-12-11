Читателей Daily Mail возмутили слова генсека НАТО о возможном конфликте с Россией

Читатели Daily Mail бурно отреагировали на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в открытое противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом.
Британцев возмутило заявление главы военно-политического блока. Некоторые пользователи называли Столтенберга «идиотом, несущим чушь». Один из читателей отметил, что генсек НАТО является марионеточной фигурой.
«Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение», — написал один из британцев.
Некоторые читатели подчеркивали, что в конфликте с Россией заинтересованы глобалисты. При этом события на Украине для них являются способом заработать больше денег с помощью отмывания направляемых Киеву финансовых средств.