Антиправительственные митинги в Вене заставили Европу задуматься о последствиях антироссийской политики и ее негативного влияния на экономику и энергетику стран. Так считает обозреватель Петр Акопов.
Автор отметил, что акции протеста в поддержку РФ, прошедшие в Вене под руководством вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиан Штрахе, напомнили о грядущих последствиях санкций. В большей мере от западных ограничений страдают европейские государства, цитирует слова политика РИА Новости.
«Угроза благосостоянию может иметь тяжелые последствия в нашей стране... <…> Все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — призвал Штрахе.
Ранее российские дипломаты в США сочли очередные санкции против Москвы попыткой очернить «неугодных» путем навешивания ярлыков.