Россия продолжает активно запускать на околоземную орбиту новые спутники, которые способны доставить много проблем Украине. Об этом говорится в публикации издания Sohu.
Китайские журналисты напомнили, что с ноября текущего года Москвой было запущено три космических аппарата. Это говорит о том, что российская военно-космическая сфера продолжает развиваться, образуя мощную спутниковую группу, передает «ПолитРоссия».
«Зоркие "глаза" могут помочь российской армии следить за любыми военными действиями. Зеленский очень хорошо понимает, что, как только Россия получит сильную поддержку в военной разведке, это станет катастрофой для Украины», – уточнили авторы статьи.
При этом эксперты Sohu уверены, что за счет новых спутников возможности разведки ВС РФ будут значительно расширены, что станет большой головной болью для украинской армии и стран Запада.