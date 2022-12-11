Украинский город Ватутино получит новое название из-за связи с советским генералом

Вопрос о переименовании города планируется обсудить 22 декабря на ближайшей сессии горсовета. До этого на сайте было запущено голосование, в рамках которого жителям предложили выбрать новое название. С результатом 206 голосов победу одержал вариант Богачево. Аналогичное название носит железнодорожная станция, расположенная на территории города.