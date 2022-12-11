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Жители Твери «повесили» Пугачеву и Зеленского на новогоднюю елку

Общество
Жители Твери «повесили» Пугачеву и Зеленского на новогоднюю елку

Фотографии певицы Аллы Пугачевой, а также лидеров западных стран, включая президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена повесили на главную новогоднюю елку в Твери. Информацию об этом передает Telegram-канал Mash.

Вместе с фотографией Пугачевой на новогодней елке оказалось изображение ее супруга, комика Максима Галкина✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Также праздничное дерево украсили лица певицы Лаймы Вайкуле и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Рядом с портретами появились надписи: "Россия правит миром" и "Россия лучше всех"», — говорится в публикации.

На данный момент неизвестно, кто именно разместил портреты звезд и политиков на новогодней елке. Местные жители также не заявляли в полицию об этом.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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