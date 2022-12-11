Шольц задумался о повышении пенсионного возраста в Германии

Жители Германии выходят на пенсию в возрасте 65 лет. В некоторых случаях граждане вправе уйти на заслуженный отдых и в 63 года. Олаф Шольц выразил желание, чтобы в ФРГ большее число граждан становились пенсионерами в 67 лет.