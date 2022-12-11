The snow must go on: коммунальщики не торопятся «спасать» покрытый сугробами Петербург

Последний день недели в Северной столице практически не отличается от предыдущего. Местами можно увидеть коммунальщиков, отчаянно выгребающих лопатами горы снега. При этом количество спецтехники на интерактивной карте можно пересчитать по пальцам. Стоит отметить, что со стартом новой рабочей недели ко всем имеющимся проблемам прибавятся еще и аварии с пробками на дорогах.