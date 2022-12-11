«С моим сыном все в порядке»: Пригожин ответил на информацию об обстреле гостиницы в Стаханове

Некоторые издания распространили противоречивую информацию, что близкие бизнесмена Евгения Пригожина якобы могли пострадать после ракетного удара ВСУ по Стаханову. Но предприниматель пресек эти слухи.
Журналист издания Mos.news заявил, что в СМИ фигурировали сведения об украинском ударе по гостинице «Дом Жданова» в Стаханове, в результате чего здание было разрушено. При этом пресса распространяла противоречивую информацию о том, что Пригожин и его сын могли быть постояльцами отеля.
«Не переживайте, с моим сыном все в порядке», — передает пресс-служба компании «Конкорд» слова Евгения Пригожина.
Ранее бизнесмен рассказывал, что его сын в 18 лет пошел в армию и достойно отслужил срок. После этого он принимал участие в боевых действиях в Сирии. Сейчас, по словам Пригожина, его наследник находится в Донбассе.