«С моим сыном все в порядке»: Пригожин ответил на информацию об обстреле гостиницы в Стаханове

Журналист издания Mos.news заявил, что в СМИ фигурировали сведения об украинском ударе по гостинице «Дом Жданова» в Стаханове, в результате чего здание было разрушено. При этом пресса распространяла противоречивую информацию о том, что Пригожин и его сын могли быть постояльцами отеля.