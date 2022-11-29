Депутат Драпеко призвала «заканчивать» с демократией и толерантностью в России

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко призвала «заканчивать» с демократией и толерантностью в Российской Федерации. Об этом она заявила в ходе интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
Слова чиновницы вызвали волну негодования в Сети. Ее коллега, сенатор Александр Карелин заступился за парламентария, объяснив, что она «неуклюже выразила свою мысль», и это не повод бурно реагировать на ее слова, передает News.ru.
«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать», — сказала Драпеко.
Ранее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.