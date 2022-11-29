Генсек НАТО Столтенберг признал неэффективность диалога с Россией в нынешних условиях

Выстраиваемый на протяжении долгих лет диалог стран НАТО и России перестал функционировать. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
По словам политика, к неэффективности взаимодействия привели действия Москвы, так как именно она якобы отошла от дипломатии.
«Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Россия — НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем», — добавил генсек.
Напомним, что Столтенберг выступил в рамках встречи глав МИД стран НАТО во вторник. Мероприятие стартовало 29 ноября в Бухаресте и продлится два дня.