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Генсек НАТО Столтенберг признал неэффективность диалога с Россией в нынешних условиях

Политика
Генсек НАТО Столтенберг признал неэффективность диалога с Россией в нынешних условиях

Выстраиваемый на протяжении долгих лет диалог стран НАТО и России перестал функционировать. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По словам политика, к неэффективности взаимодействия привели действия Москвы, так как именно она якобы отошла от дипломатии.

«Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Россия — НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем», — добавил генсек.

Напомним, что Столтенберг выступил в рамках встречи глав МИД стран НАТО во вторник. Мероприятие стартовало 29 ноября в Бухаресте и продлится два дня.

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