Посол Авдеев выразил протест Ватикану после слов понтифика о «зверствах» в ходе СВО

Кремль выразил решительный протест Ватикану после выпада папы римского Франциска в адрес Москвы. Об этом рассказал глава российской дипмиссии в городе-государстве Александр Авдеев.
Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости. Посол подчеркнул, что накануне находился с рабочим визитом в дипведомстве Ватикана.
«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — уточнил Авдеев.
Ранее понтифик сказал, что чеченцы и буряты в рамках спецоперации на украинской земле якобы проявляют «особую жестокость».