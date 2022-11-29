ЕК: серьезные энергетические проблемы грозят Европе зимой

Предстоящая зима принесет Евросоюзу более серьезные проблемы, чем предыдущие месяцы. Об этом рассказала в беседе с The Washington Post Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.
«Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023—2024», — отметила она.
Йоргенсен сказала, что Евросоюз приложил все усилия для стабилизации энергетического рынка, однако на нем все еще сохраняется дисбаланс. При этом государства ЕС не смогут в ближайшее время завершить отказ от российского газа.