ЕК: серьезные энергетические проблемы грозят Европе зимой

Экономика
ЕК: серьезные энергетические проблемы грозят Европе зимой

Предстоящая зима принесет Евросоюзу более серьезные проблемы, чем предыдущие месяцы. Об этом рассказала в беседе с The Washington Post Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.

«Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023—2024», — отметила она.

Йоргенсен сказала, что Евросоюз приложил все усилия для стабилизации энергетического рынка, однако на нем все еще сохраняется дисбаланс. При этом государства ЕС не смогут в ближайшее время завершить отказ от российского газа.

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