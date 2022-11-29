Певец Волчков рассказал, как поменялся театр Градского через год после смерти композитора

Победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков рассказал, как изменился театр «Градский Холл» через год после смерти его основателя, композитора Александра Градского. Певца расстроило, что из гримерки мэтра сделали кладовку.
«Из нее сделали практически кладовку. Для меня это болезненно видеть. Потому что я привык видеть — стоит диванчик его, стульчик, пепельница всегда стояла, какая-то была своя атмосфера, сейчас ее нет», — рассказал Волчков изданию NEWS.ru.
Недавно руководство театра приняло решение убрать несколько рядов сидений, чтобы расширить сцену. Певец отметил, что Градскому не понравилась бы такая идея, потому что композитор всегда боролся за каждого зрителя.