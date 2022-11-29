Песков: идея о «тройственном газовом союзе» будет прорабатываться

Инициатива по созданию «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном еще будет прорабатываться и оформляться, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых», — отметил он.
Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее встретились в Кремле, чтобы обсудить газовое сотрудничество.