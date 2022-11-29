В Балаково пришлось ночью посыпать дороги солью и песком

Администрация Балаково Саратовской области отреагировала на волну ДТП, связанных с гололедными явлениями на дорогах.
После того, как всего за день из-за снегопада и гололеда в городе произошло сразу 11 ДТП, власти Балаково распорядились в три часа ночи направить дежурную спецтехнику на мост Победы для оперативной обработки дорожного полотна пескосоляной смесью, сообщает sutynews.ru.
Отмечается, что Комбинат благоустройства проводит мониторинг по обледенению городских дорог в круглосуточном режиме. При поступлении вызова машины с пескосоляной смесью сразу же выходят на посыпку автотрасс.