В Балаково пришлось ночью посыпать дороги солью и песком

После того, как всего за день из-за снегопада и гололеда в городе произошло сразу 11 ДТП, власти Балаково распорядились в три часа ночи направить дежурную спецтехнику на мост Победы для оперативной обработки дорожного полотна пескосоляной смесью, сообщает sutynews.ru.