Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор сделал неожиданное заявление о нынешнем главе американского государства Джозефе Байдене и украинском кризисе.
Военный эксперт уличил хозяина Белого дома в желании скрыть правду об Украине. Своим мнением он поделился в авторском материале для издания The American Conservative.
«Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — застал полковник в отставке Байдена врасплох суровой правдой о киевском режиме.
Макгрегор также счел, что бессмысленные атаки против официальной Москвы сильно ослабили ВСУ.
Стоит отметить, что ранее Германия и Польша подняли вопрос о выплате Россией репараций Украине. Об этом заявили в МИД обеих стран.