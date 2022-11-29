Молдавия выпрашивает у Приднестровья российское электричество

Молдавские власти возобновили переговоры с Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) о поставках российской электроэнергии.
Руководство молдавского госпредприятия Energocom признало, что дефицит электроэнергии в стране приближается к 74%, так как многие контракты на поставки из Румынии сорвались. К тому же румынские цены непозволительно высоки. Между тем в ПМР расположено энергогенерирующее предприятие «Интер РАО» (МолдГРЭС), сообщает EADaily.
При этом электроэнергия, вырабатываемая ГРЭС в ПМР заметно дешевле румынского варианта. Поэтому власти Молдавии намерены просить энергетиков ПМР обеспечить поставки электричества на правый берег Днестра.