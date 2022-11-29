Владивосток из-за непогоды покрылся ледяной коркой

Пришедший с Желтого моря циклон превратил Владивосток в ледяную горку. Власти направили на чистку дворов полторы тысячи человек.
Столица Приморья оказалась во власти непогоды накануне. Как отметили в Примгидромете, циклон к вечеру понедельника принес во Владивосток ледяной дождь. Диаметр гололеда достиг пяти миллиметров.
«На уборку придомовых территории вышли рабочие управляющих компаний и ТСЖ. По их информации, сейчас в очистке прилегающих к домам территорий задействовано около 1500 человек», — сообщается на сайте администрации Владивостока.
В мэрии добавили, что дорожные рабочие чистят ото льда и снега тротуары, лестницы, переходы и остановки. Пешеходные зоны в разных районах города, по оценкам властей, убирают около 270 человек и малая коммунальная техника.