Генпрокуратура РФ признала нежелательной неправительственную организацию Литвы Riddle

Политика
Генпрокуратура РФ признала нежелательной неправительственную организацию Литвы Riddle

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании литовской неправительственной организации Riddle нежелательной на территории РФ, основываясь на полученных материалах.

Известно, что данные о принятом решении были направлены в Министерство юстиции РФ для официального размещения наименования организации в рядах нежелательных неправительственных объединений. Сообщается, что деятельность аналитического центра Riddle подрывала основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Напомним, что ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был включен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

#россия #литва #минюст