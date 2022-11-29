Генпрокуратура РФ признала нежелательной неправительственную организацию Литвы Riddle

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании литовской неправительственной организации Riddle нежелательной на территории РФ, основываясь на полученных материалах.
Известно, что данные о принятом решении были направлены в Министерство юстиции РФ для официального размещения наименования организации в рядах нежелательных неправительственных объединений. Сообщается, что деятельность аналитического центра Riddle подрывала основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Напомним, что ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был включен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.