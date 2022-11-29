Захарова дала критикам ценный совет касательно ответа посла в Лондоне Келина о сыне

Ответ российского посла в Лондоне Андрея Келина про его сына и спецоперацию на Украине необходимо оценивать на английском языке, учитывая заданный в интервью вопрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала критику беседы Келина с британским изданием BBC. Дипломат подчеркнула, что вопрос о сыне посла был задан не про повестку, а возможности его отправки на передовую.
«Весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, действительно, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос», — отметила Захарова в программе «Соловьев Live».
Напомним, Андрей Келин в интервью BBC заявил, что его сын никогда не обучался военному делу, поэтому пока не представляет возможности его службы на передовой.