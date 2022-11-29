Елена Воробей назвала бредом слухи о своем переезде из России

Юмористка и актриса Елена Воробей прокомментировала новости о своей эмиграции. Она назвала бредом слухи о переезде из России.
«У меня просто гастроли. Бред какой-то. Видимо, больше всем не о чем говорить и закончилась и исчерпалась фантазия», — заявила Воробей Telegram-каналу SHOT.
Она спросила, почему СМИ не писали о ее «эмиграции» на Дальний Восток, где актриса недавно прожила целую неделю. Воробей не планирует покидать Россию и готовится вести премию «Дорожное радио», которая состоится 4 декабря.