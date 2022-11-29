«Накопительный эффект». Митрахович предсказал распад электросистемы Украины на «острова»

В полный блэкаут Украины не погрузилась до сих пор только потому что ей от Советского Союза осталась в наследство устойчивая энергосистема, которую пока не удается разрушить. Тем более, что в результате краха промышленности на Украине в последние годы объем потребления электроэнергии в стране существенно сократился.