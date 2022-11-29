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«Накопительный эффект». Митрахович предсказал распад электросистемы Украины на «острова»

Ближнее зарубежье
«Накопительный эффект». Митрахович предсказал распад электросистемы Украины на «острова»

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре имеют накопительный эффект, и киевский режим уже не успевает устранять повреждения.

Об этом в эфире передачи «Большая игра» на Первом телеканале рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам эксперта, Россия, разрушая ударами высокоточного оружия объекты украинской военной и энергетической инфраструктуры, стремится лишить ВСУ возможности ремонтировать, производить и перебрасывать технику. Также эти удары направлены на разрушение системы связи украинской армии.

В полный блэкаут Украины не погрузилась до сих пор только потому что ей от Советского Союза осталась в наследство устойчивая энергосистема, которую пока не удается разрушить. Тем более, что в результате краха промышленности на Украине в последние годы объем потребления электроэнергии в стране существенно сократился.

Но, тем не менее, российские удары по украинской критической инфраструктуре достигают своей цели.

«Накопительный эффект». Митрахович предсказал распад электросистемы Украины на «острова»
«Эффект ударов является накопительным. По-быстрому восстановить так, как они делали после первых ударов, у них уже не получается. Да, мы видим, что через несколько часов электричество возвращается на ряд предприятий и жилых секторов, работает метро, например, в Киеве. Но не всегда и не везде. Каждый раз приходится тратить все больше времени, чтобы все восстановить», – объяснил Митрахович.

Бесконечно ремонтировать раз за разом разрушаемые объекты энергетической инфраструктуры украинцы не смогут по объективным и техническим причинам, добавил эксперт. И эта ситуация сильно повлияет на общественное мнение.

Как бы киевский режим не хорохорился, говоря о готовности украинцев терпеть такое положение дел годами ради вступления в Евросоюз, но на самом деле терпение общества не безгранично. И это подтверждается опытом других стран, где ситуация развивалась похожим образом.

«Накопительный эффект». Митрахович предсказал распад электросистемы Украины на «острова»
«Используемое оборудование снимается с других подстанций, и оно не вечно. Советское и постсоветское оборудование не так просто получить из-за границы. Поэтому, на мой взгляд, если удары продолжатся, будут достаточно интенсивными и регулярными, вариант распада украинской электроэнергетической системы на отдельные "острова" вполне возможен, что может привести к сокращению возможности Украины и по ремонту техники, и по ее перевозке к пунктам назначения», – добавил Станислав Митрахович в заключение.

Напомним, ранее о накопительном эффекте российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре рассказал и военный эксперт Борис Рожин. По его словам, о том, что украинская энергосистема уже не выдерживает, свидетельствует тот факт, что через пять дней после удара 23 ноября дефицит электроэнергии в стране составлял 27%.

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