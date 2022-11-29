Небинарного советника Байдена заподозрили в краже чемодана в аэропорту Миннеаполиса

Небинарного чиновника из Управления ядерной энергетики США Сэма Бринтона обвинили в краже чужого чемодана. Мужчину задержали в аэропорту в штате Минесота, сообщает телеканал Fox News.
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них заметно, как Бринтон хватает чужой багаж, снимает с него бирку владельца и уходит из аэропорта. Сначала американец отрицал свою вину, потом сообщил, что взял чемодан по ошибке. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.
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