Небинарного советника Байдена заподозрили в краже чемодана в аэропорту Миннеаполиса

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них заметно, как Бринтон хватает чужой багаж, снимает с него бирку владельца и уходит из аэропорта. Сначала американец отрицал свою вину, потом сообщил, что взял чемодан по ошибке. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.