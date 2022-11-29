Зеленский «избавился» от Порошенко в День памяти жертв голодомора

День памяти жертв голодомора в Киеве не обошелся без скандального инцидента с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что он «избавился» от своего предшественника Петра Порошенко, прогнав того с церемонии.
Описываемый случай произошел в субботу. В ходе мероприятия, организованного у памятника погибшим в годы массового голода украинцам, охранники попросту вывели свиту бывшего президента страны с территории мемориального комплекса, так как к нему в скором времени должен был подъехать Зеленский.
По мнению местных журналистов, таким действием действующий глава государства нанес очередной удар по тезису о якобы «единстве» страны. Впервые он был поставлен под сомнение после публичной критики президента в адрес мэра Киева Виталия Кличко, напомнили они.