Зеленский «избавился» от Порошенко в День памяти жертв голодомора

Описываемый случай произошел в субботу. В ходе мероприятия, организованного у памятника погибшим в годы массового голода украинцам, охранники попросту вывели свиту бывшего президента страны с территории мемориального комплекса, так как к нему в скором времени должен был подъехать Зеленский.