Пермский стрелок Бекмансуров выступил в суде с последним словом

Гособвинитель потребовал приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Сам он согласился возместить ущерб за счет пенсии по инвалидности и будущей зарплаты, а также попросил учесть состояние его здоровья и сотрудничество со следствием при вынесении вердикта.