Пермский стрелок Бекмансуров выступил в суде с последним словом

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, выступил в суде с последним словом. Он заявил, что раскаивается в содеянном и в полном объеме признает вину, передает телеканал «360».
На заседании присутствовали потерпевшие. Отец одного из погибших сказал, что стрелок всего лишь прочитал речь своего адвоката с прошлого слушания.
Гособвинитель потребовал приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Сам он согласился возместить ущерб за счет пенсии по инвалидности и будущей зарплаты, а также попросил учесть состояние его здоровья и сотрудничество со следствием при вынесении вердикта.