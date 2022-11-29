Часть разрушенных ВСУ домов в Красном Луче ЛНР восстановят при содействии Минстроя России

Общество
Часть разрушенных ВСУ домов в Красном Луче ЛНР восстановят при содействии Минстроя России

Минстрой России и компания «Единый заказчик» поддержат восстановление жилых домов в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Они пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

Одна из фирм Московской области выступает подрядчиком в этом проекте. Сейчас специалисты заняты восстановлением 76 жилых домов. Там проводят работы по ремонту кровли, замене окон и дверей на новые.

«Планируем завершить восстановление 20 декабря. Задача, конечно, непростая, но мы выполним все в установленный срок», — приводит слова сотрудника Фонда капитального строительства Артура Гусаинова издание «Жизнь Луганска».

Ремонт квартир в Красном Луче проводят 400 специалистов из Московской области. Помимо этого, в работах задействовано порядка 16 единиц техники.

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