Часть разрушенных ВСУ домов в Красном Луче ЛНР восстановят при содействии Минстроя России

Минстрой России и компания «Единый заказчик» поддержат восстановление жилых домов в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Они пострадали при обстреле со стороны ВСУ.
Одна из фирм Московской области выступает подрядчиком в этом проекте. Сейчас специалисты заняты восстановлением 76 жилых домов. Там проводят работы по ремонту кровли, замене окон и дверей на новые.
«Планируем завершить восстановление 20 декабря. Задача, конечно, непростая, но мы выполним все в установленный срок», — приводит слова сотрудника Фонда капитального строительства Артура Гусаинова издание «Жизнь Луганска».
Ремонт квартир в Красном Луче проводят 400 специалистов из Московской области. Помимо этого, в работах задействовано порядка 16 единиц техники.