Политолог Евстафьев сделал неутешительный прогноз для Европы из-за кризиса

Европа после своего развала уже никому не будет нужна. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Эксперт подчеркнул, что Европа уже «трещит по швам» из-за кризиса. По его словам, ни одна страна не захочет заполнять «экономическую пустошь» в объединении.
«Китайцы? Китайцам Европа нужна была сытая, с деньгами как рынок. А нищая, немытая Европа никому не нужна», — отметил Евстафьев.
Ранее телеканал «360» сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ответственности европейских лидеров за энергетический кризис в объединении.