Bloomberg: НАТО вновь закроет перед Украиной двери в Альянс

Авторы напомнили, что 29 ноября в Румынии стартует заседание глав МИД стран НАТО. По завершении двухдневного мероприятия дипломаты объявят Киеву, якобы двери объединения открыты для страны, однако присоединиться к Альянсу в настоящее время она не может. В Bloomberg также пояснили, какая причина вынуждает блок раз за разом отказывать Украине. Все дело в отсутствии консенсуса среди членов организации.