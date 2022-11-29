Bloomberg: НАТО вновь закроет перед Украиной двери в Альянс

Североатлантический альянс намерен в очередной раз напомнить Украине о невозможности ее вступления в состав блока. О ситуации рассказали журналисты издания Bloomberg.
Авторы напомнили, что 29 ноября в Румынии стартует заседание глав МИД стран НАТО. По завершении двухдневного мероприятия дипломаты объявят Киеву, якобы двери объединения открыты для страны, однако присоединиться к Альянсу в настоящее время она не может. В Bloomberg также пояснили, какая причина вынуждает блок раз за разом отказывать Украине. Все дело в отсутствии консенсуса среди членов организации.
Тем временем европейский сегмент НАТО вынужден уменьшать поставки оружия Киеву из-за его дефицита. Об этом сообщал телеканал «360».