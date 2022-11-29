«Коммунисты России» намерены вернуть советские названия российским городам

Представители партии «Коммунисты России» направили премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение, в котором предложили вернуть советское название Уссурийску. Так, по их мнению, город вновь должен стать Ворошиловым.
«С учетом последних событий последнего года надо вернуться планово к возвращению советских названий. Конечно, Ворошилов надо, безусловно, вернуть. И хорошо бы вернуть Калининскую область», — объяснили свою позицию политические деятели.
Они добавили, что поддерживают и другие предложения по возвращению советских названий — например, переименование Волгограда обратно в Сталинград. Также «Коммунисты России» высказались за смену Тверской области на Калининскую, причем название регионального центра они готовы оставить прежним.
Ранее председатель партии Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что инициировал обращение к ООН для предоставления документов расследования гибели принцессы Дианы СК РФ. По его мнению, британскую венценосную особу могли убить из-за визитов в Россию.