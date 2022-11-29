Власти Казахстана рассказали, сколько россиян въехало в республику с сентября

Данные о числе россиян, въехавших на территорию Казахстана с конца сентября, представила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова.
Согласно информации ведомства, с конца сентября 2022 года в Казахстан въехало чуть более 400 тыс. граждан России. Около 320 тыс. из них покинули страну, а еще порядка 100 тыс. россиян по-прежнему остаются на территории республики.
В начале ноября премьер Казахстана Алихан Смаилов оценил темпы прибывающих в республику граждан России. По его словам, их количество вернулось к прежнему показателю.
Нацбанк Казахстана заявил о кратном увеличении объема денежных переводов из России в октябре. Этот показатель стал больше в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает телеканал «360».