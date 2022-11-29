Пхеньян присвоил звание «Героя КНДР» пусковой установке

Власти Северной Кореи впервые в истории присвоили звание «Героя КНДР» пусковой установке, с которой несколько дней назад был совершен запуск баллистической ракеты. Местные СМИ отмечают, что подобные звания всегда присуждаются людям, однако в этот раз Пхеньян решил сделать исключение.
«Постоянный комитет Верховного народного собрания КНДР присвоил звание "Героя КНДР" с вручением золотой звезды и ордена первой степени транспортно-пусковой установке N321 ракеты "Хвасон-17"», — написала северокорейская пресса.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея ставит задачу производства наиболее мощных стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью для защиты достоинства и суверенитета народа и государства.
Подробнее о том, как северокорейский лидер принял участие в испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-17» вместе с дочерью, вы можете прочитать в нашем материале.