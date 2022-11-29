Пхеньян присвоил звание «Героя КНДР» пусковой установке

Власти Северной Кореи впервые в истории присвоили звание «Героя КНДР» пусковой установке, с которой несколько дней назад был совершен запуск баллистической ракеты. Местные СМИ отмечают, что подобные звания всегда присуждаются людям, однако в этот раз Пхеньян решил сделать исключение.