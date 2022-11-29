Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил о своем уходе с поста

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что покидает свой пост после 25-ти лет работы в государственном секторе. Он добавил, что хочет заняться другими проектами.
«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — сказал он.
Бывший чиновник также заявил, что подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.