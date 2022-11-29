В Одесской области начались экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения света ввели в Одесской области, заявили в украинской энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».
«В регионе происходят экстренные отключения света», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
Длительные перебои со светом ожидаются и в украинском Ивано-Франковске. По словам мэра Руслана Марцинкива, они могут растянуться на несколько недель. Градоначальник предупреждал, что этот сценарий предполагает и проблемы с водой – люди смогут набирать ее лишь из пожарных гидрантов.