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В Одесской области начались экстренные отключения электроэнергии

Общество
В Одесской области начались экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения света ввели в Одесской области, заявили в украинской энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Длительные перебои со светом ожидаются и в украинском Ивано-Франковске. По словам мэра Руслана Марцинкива, они могут растянуться на несколько недель. Градоначальник предупреждал, что этот сценарий предполагает и проблемы с водой – люди смогут набирать ее лишь из пожарных гидрантов.

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