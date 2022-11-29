«Повсюду грязь, вонь и плесень»: украинку возмутили условия проживания в британском хостеле

Женщина также добавила, что из-за плохих жизненных условий ребенок заболел и начал кашлять. В итоге украинка пришла к выводу, что на ее родине условия были «лучше, чем здесь». На данный момент беженка всерьез задумалась о том, чтобы вернуться домой, сообщает телеканал «360».