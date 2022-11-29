«Повсюду грязь, вонь и плесень»: украинку возмутили условия проживания в британском хостеле

Приехавшая в Великобританию украинская беженка возмутилась условиями проживания в хостеле в Бирмингеме, где ее разместили вместе с дочерью.
По словам украинки Татьяны Дудник, она перебралась в Соединенное Королевство по приглашению правительства, но совсем не ожидала, что столкнется с подобным. В хостеле очень грязно, ужасно пахнет, а стены покрыты плесенью.
«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — подчеркнула беженка в беседе с Mirror.
Женщина также добавила, что из-за плохих жизненных условий ребенок заболел и начал кашлять. В итоге украинка пришла к выводу, что на ее родине условия были «лучше, чем здесь». На данный момент беженка всерьез задумалась о том, чтобы вернуться домой, сообщает телеканал «360».