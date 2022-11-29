Вучич заявил о повышении эффективности действий ВС РФ в рамках СВО на Украине

Российская армия стала более эффективно действовать в ходе спецоперации на Украине. Такого мнения придерживается президент Сербии Александар Вучич.
По его мнению, специальная военная операция по защите Донбасса закончится нескоро. Вучич пояснил, что, когда многие были уверены в скором исходе конфликта в пользу Киева, российские войска стали успешнее проводить бои.
«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — отметил президент.
Напомним, ранее стало известно, что подразделения российской армии уничтожили военную технику ВСУ, которую передал им бывший президент Петр Порошенко.