Defense News: Германии придется направить на Украину своих солдат в случае поставок ЗРК Patriot

Предложение польского правительства о передаче немецких зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину провоцирует вовлечение Германии в конфликт. Об этом пишет Defense News.
Автор публикации объяснил, что если Германия все же отправит на территорию Украины эти установки, то туда придется отправиться немецким военным.
«Это предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — говорится в статье.
Также в публикации отмечается, что Берлин все время поддерживал Киев оружием и техникой, однако держал свою армию подальше от прямого участия в конфликте. Поставки ЗРК Patriot вынудили бы ФРГ пересечь эту черту.